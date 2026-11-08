जयपुर में काम से लौट रहे कैफे मालिक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रात के वक्त घर लौट रहे एक कैफे मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरकर बेरहमी से पीटा। इस हमले में कैफे मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घटना का सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बता दें कि यह वारदात 5 नवंबर की रात की है। ओवन द बेकरी कैफे के मालिक मयंक गोपालिया अपना काम खत्म करके रात को पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हमला हुआ। कैसे दिया गया वारदात को अंजाम? वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने मयंक पर किस कदर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने पहले उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और जब वे नीचे गिर गए, तो उनकी पीठ और पैरों पर ताबड़तोड़ डंडे व रॉड बरसाए गए। इस हमले में मयंक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हमले के बाद लहूलुहान हालत में मयंक गोपालिया को तुरंत जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कैफे के कर्मचारियों के मुताबिक, इस हमले के पीछे एक पुराने विवाद का हाथ हो सकता है।