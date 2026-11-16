ISI हनीट्रैप मामले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर रेलवे ट्रैक के पास से दो संदिग्ध बॉक्स बरामद; टाइमर बम होने की आशंका

जागरण संवाददाता, जयपुर। श्रीगंगानगर में तीन नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में पंजाब के गुरदासपुर जिले से गिरफ्तार महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में सोमवार को रेलवे ट्रैक के पास दो संदिग्ध बाक्स मिले हैं। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान राजफाश किया कि उन्होंने इलाके में बम लगाए थे।

बता दें कि महकदीप कौर को आईएसआई ने हनीट्रैप किया था, जिसके बाद उसने श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया था। एसपी नितिन चौधरी ने बताया कि रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन से करीब 300 मीटर पहले स्थित पीर की मजार के पास आरोपितों को लेकर पुलिस पहुंची थी। यहां रेलवे ट्रैक से लगभग 15 से 20 मीटर दूर खाली जगह पर बम जैसी दो संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं।

आशंका जताई जा रही है कि इनमें टाइमर बम हो सकता है। हालांकि, इसकी पुष्टि बम निरोधक दस्ते की जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से की जा सकेगी। एहतियातन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि यह बरामदगी उस समय हुई जब एटीएस और पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को सीन रीक्रीएट करने के लिए मौके पर लेकर गई थी। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया था कि उन्होंने 12-13 अक्टूबर को भी इस इलाके में बम लगाए थे। पुलिस ने जब मौके पर जाकर जांच की तो वहां दो संदिग्ध बाक्स मिले, जो देखने में बम जैसे लग रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही रेलवे अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।

यह घटनाक्रम राजस्थान पुलिस द्वारा रविवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। दोनों को 3 नवंबर को रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था।