डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार आधी रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर बुडानिया अस्पताल के पास एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार में चलाई जा रही कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई।

सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर से टकराने के बाद कार हवा में करीब 30 फीट ऊपर उछल गई। इसके बाद कार वहां खड़े दो अन्य वाहनों के ऊपर से पलटते हुए सड़क किनारे रखे एक जनरेटर से जा टकराई।

नहीं लगाई थी सीट बेल्ट हादसे के समय नाबालिग ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसके कारण टक्कर लगते ही वह कार से बाहर छिटककर जनरेटर पर जा गिरा। इसी दौरान अनियंत्रित कार भी उसके ऊपर आ गिरी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना पास के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।