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स्कूलों में कब से पड़ेगी सर्दियों की छुट्टियां? शिक्षा विभाग का आदेश जारी; देखें पूरा शेड्यूल

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Wed, 30 Sep 2026 06:02 PM (IST)

राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर कर दी ...और पढ़ें

स्कूल समय बदलाव की तारीख 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर हुई।

स्कूल समय बदलाव की तारीख 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर हुई।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय अब 1 अक्टूबर के बजाय 16 अक्टूबर से बदला जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंधन में नया आदेश जारी किया है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक स्कूल अपनी पुरानी टाइमिंग पर ही चलेंगे जबकि 16 अक्टूबर से शीतकालीन समय-सारिणी लागू कर दी जाएगी।

शिक्षक संगठन और अभिभावक की ओर से बदलाव को लेकर दिए गए सुझाव के बाद विभाग ने संशोधित निर्देश जारी किया और नई तारीख 16 अक्टूबर तय की है।

पहले 1 अक्टूबर से बदलना था स्कूल का समय

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का समय पहले 1 अक्टूबर से बदलने वाला था लेकिन राज्य में गर्मी और उमस का असर अभी बने रहने के कारण इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।

जिसके बाद विभाग ने नए निर्देश जारी किये। शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार राजस्थान के सभी एक पारी में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों में 15 अक्टूबर 2026 तक पुरानी समय सारिणी पर ही काम होगा।

इस दौरान स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे तक बंद होंगे। छात्रों और शिक्षकों को फिलहाल अपनी दिनचर्या में किसी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।

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(फोटो-x.com/ABRSMSchEdu/)

16 अक्टूबर से स्कूलों की नई समय सारिणी होगी लागू

16 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों में विंटर टाइम-टेबल लागू हो जाएगा। इसके तहत स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य मौसम के अनुसार स्कूलों के संचालन का समय निर्धारित करना है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को बदलते मौसम के अनुसार आसानी हो सके।

31 मार्च तक लागू रहेगा विंटर टाइम टेबल

राजस्थान में स्कूलों का शीतकालीन समय 16 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में विद्यालयों की अन्य शैक्षणिक गतिविधियां सत्र 2026-27 के लिए निर्धारित 'शिविरा पंचांग' के अनुसार ही संचालित होंगी।

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