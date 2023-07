Jaipur: झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू, मिनी स्कर्ट और कटी-फटी जींस जैसी ड्रेस में नहीं मिलेगा प्रवेश

Jaipur News मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में मंदिर के लिए पारंपरिक कपड़े पहनने का प्रावधान किया जाएगा। सोमानी ने कहा मंदिर में आने वाले भक्तों से चर्चा कर के ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे कपड़े कटी-फटी जींस यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए यह निर्णय किया गया है।

राजस्थान के एक और मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया।

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा के एक-एक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने के बाद अब जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस ड्रेस कोड के तहत कई परिधानों पर पाबंदी होगी। मिनी स्कर्ट, नाइट सूट एवं कटी-फटी जींस पहन कर आने वालों को प्रवेश नहीं अब मंदिर में हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट एवं कटी-फटी जींस आदि कपड़े पहनने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश सोमानी ने बताया कि अभी केवल दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। छोटे कपड़े हमारी संस्कृति का हिस्सा नहींः मंदिर कमेटी अध्यक्ष मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि, भविष्य में मंदिर के लिए पारंपरिक कपड़े पहनने का प्रावधान किया जाएगा। सोमानी ने कहा, मंदिर में आने वाले भक्तों से चर्चा कर के ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे कपड़े, कटी-फटी जींस यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए यह निर्णय किया गया है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सभी भक्तों से मर्यादित वस्त्र पहन कर आने के लिए कहा जा रहा है।

Edited By: Mohammad Sameer