डिजिटल डेस्‍क, जयपुर। राज्य सरकार के कौशल विकास मिशन की दिशा में कदम उठाते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के बीच बुधवार को एमओयू किया गया। भावी मीडिया पेशेवरों के कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव राकेश शर्मा और स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के निदेशक डॉ. मौलिक शाह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य मीडिया के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना तथा उन्हें सरकारी संचार एवं जनसंपर्क की कार्यप्रणाली से परिचित कराना है।

एमओयू के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, शैक्षणिक भ्रमण, विशेषज्ञों के साथ संवाद और व्यावसायिक मार्गदर्शन के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभाग की प्रकाशन गतिविधियों, डिजिटल संचार, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता अभियानों तथा जनसंपर्क की विभिन्न कार्यप्रणालियों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों में मीडिया उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के साथ ही जिम्मेदार जनसंचार की समझ को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त राकेश शर्मा ने कहा, "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों को कक्षाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के अनुभवी अधिकारियों एवं संचार विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को जनसंपर्क और सरकारी संचार की कार्यप्रणाली समझने में मदद मिलेगी। ऐसे संस्थागत सहयोग से विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशल का विकास होगा तथा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संचार व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।"