कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 15 फीट गहरे नाले में गिरी बस; 8 यात्रियों की मौत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में कोटा में शनिवार तड़के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से मुंबई जा रही एक पैसेंजर बस कोटा जिले में कराड़िया के पास 15 फीट गहरे नाले में गिर गई। इस हादसे में आठ यात्रियों की मौत हो गई है और छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया, 'अब तक 8 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया है। सभी गंभीर मरीजों को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका इलाज शुरू हो गया है।' खाई में गिरी अनियंत्रित बस राजस्थान के कोटा जिले में कराडिया के पास से ये बस दिल्ली से मुंबई जा रही थी। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे एक्सप्रेसवे पर पोल नंबर 384 के पास, सिमलिया पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ।