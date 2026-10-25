उदयपुर: सांवलियाजी सेठ को दिल्ली के कारोबारी ने भेंट किए चांदी के दो शोरूम, कीमत 7 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, उदयपुर। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में दिल्ली के ज्वेलरी कारोबारी परिवार ने चांदी से बने दो शोरूम की प्रतिकृतियां सांवरा सेठ को भेंट कीं।

करीब 3.370 किलोग्राम चांदी से बनी इन प्रतिकृतियों की बाजार कीमत लगभग 7.07 लाख रुपए बताई गई है। कारोबारी परिवार ने रायपुर और वाराणसी में नए शोरूम शुरू होने की खुशी में यह भेंट अर्पित की।

गिरी जेवर महल से जुड़े कारोबारी गुरुवार को मंदिर पहुंचे थे और दर्शन के बाद दोनों प्रतिकृतियां चढ़ाईं। इनमें एक पर ‘गिरी जेवर महल काशी’ और दूसरी पर ‘गिरी जेवर अरिहंत’ लिखा है। वाराणसी के महमूरगंज स्थित शोरूम का उद्घाटन 26 अक्टूबर और रायपुर के शोरूम का उद्घाटन 1 नवंबर को होना है।