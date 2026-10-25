क्रिप्टो-ट्रेडिंग में फंसा महाराष्ट्र का छात्र हरियाणा से बरामद, 7 लाख की फिरौती के लिए जयपुर से हुआ था अपहरण

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर पुलिस ने क्रिप्टो-ट्रेडिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र निवासी बीबीए के छात्र का अपहरण कर सात लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले दो आरोपितों को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की और छात्र को मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपितों में भिवानी निवासी 24 वर्षीय नवीन और 28 वर्षीय भागीरथ शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक निवासी छात्र नील किशोर जयपुर में रहकर एक निजी कालेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह क्रिप्टो-ट्रेडिंग का काम भी करता है। इसी दौरान टेलीग्राम के जरिये उसकी पहचान जयपुर निवासी रजत नामक युवक से हुई थी। रजत के बुलाने पर छात्र 5 अक्टूबर को पहले जयपुर रेलवे स्टेशन फिर रजत के फ्लैट पर पहुंचा। वहां आरोपित नवीन और भागीरथ पहले से मौजूद थे।