डिजिटल डेस्‍क, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री शर्मा ने भाजयुमो के पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों एवं युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।



मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का संकल्प लिया है, उसे साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा अपनी ऊर्जा, सामर्थ्य, नवाचार और सकारात्मक सोच के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी युवाओं से संवाद कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें। जिससे विकसित भारत का संकल्प साकार हो सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी संगठन की गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के साथ निरंतर संवाद और संपर्क बनाए रखें। युवाओं की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी ही नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। युवा मोर्चा के पदाधिकारी सरकार की विकासपरक पहलों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं। पात्र युवाओं को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को पूर्ण सक्रियता, समर्पण और संगठनात्मक अनुशासन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई गति प्रदान करता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और सक्रिय जनसंपर्क के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूत बनाएं।