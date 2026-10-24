राजस्थान: चुरू में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के पांच लोगों समेत 6 की मौत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के चुरू जिले में सादुलपुर कस्बे के पास आज शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार के ड्राइवर और गाड़ी में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा ददरेवा-तारा नगर रोड पर हुआ। परिवार के सभी लोग एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे। कार में सात लोग सवार थे। ड्राइवर समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। इस हादसे में एक लड़की घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में से पांच लोग तारा नगर के सोमसीसर गांव के एक ही परिवार के थे और वे एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।

कार में सात लोग सवार थे। ड्राइवर समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ितों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घायल लड़की का इलाज चल रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुरू में हुई इस घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में हुई जान-हानि की खबर अत्यंत हृदयविदारक है।'