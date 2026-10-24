राजस्थान: चुरू में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के पांच लोगों समेत 6 की मौत
राजस्थान के चुरू जिले में सादुलपुर के पास एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में ड्राइवर समेत एक ...और पढ़ें
HighLights
चुरू में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई।
हादसे में ड्राइवर सहित छह लोगों की मौत।
एक ही परिवार के पांच सदस्य शामिल थे।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के चुरू जिले में सादुलपुर कस्बे के पास आज शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार के ड्राइवर और गाड़ी में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई।
यह हादसा ददरेवा-तारा नगर रोड पर हुआ। परिवार के सभी लोग एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे। कार में सात लोग सवार थे। ड्राइवर समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। इस हादसे में एक लड़की घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में से पांच लोग तारा नगर के सोमसीसर गांव के एक ही परिवार के थे और वे एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।
कार में सात लोग सवार थे। ड्राइवर समेत छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ितों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने बताया कि घायल लड़की का इलाज चल रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुरू में हुई इस घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में हुई जान-हानि की खबर अत्यंत हृदयविदारक है।'
सीएम ने आगे लिखा, 'जिला प्रशासन को घायलों के लिए उचित और त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ॐ शांति!'
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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