राजस्थान के बाड़मेर में दो हिरणों का शिकार, मारकर पेड़ से लटकाया; तीन शिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र में शिकारियों ने शुक्रवार रात में दो हिरणों को मार दिया। शिकारियों ने तीसरे हिरण को भी मारने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान शोर मच गया तो उन्हें भागना पड़ा।

इससे पहले शिकारियों ने एक मरे हुए हिरण का पैर बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया। घटना नेहरों की नाड़ी और बिसारणिया गांव में शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है।ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित एक डिब्बा लाए थे, उसमें से आ रही आवाज से वे हिरणों को अपनी ओर बुला रहे थे।