'PM मोदी कर्नाटक और राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं' गहलोत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

जयपुर, एएनआई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehot) ने शनिवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) से पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने बयान से राजस्थान की भावनाओं को आहत किया।

गहलोत ने कहा कि कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री की विफलताओं से दुखी है।

