अलवर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन दोस्तों की मौत; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
अलवर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में शनिवार रात एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार तीन दोस्तों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। अरावली विहार थाना क्षेत्र के मोती नगर नाले के पास हुई इस भीषण दुर्घटना में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार और बाइक सीधे जाकर नाले की दीवार से टकराए, जिससे करीब 5 फीट ऊंची पक्की दीवार ढह गई और एक युवक उछलकर सीधे नाले में जा गिरा।
मृतकों की पहचान काला कुआं इलाके के रहने वाले जितेंद्र सिंह उर्फ छोटू (22), युवराज उर्फ युवी (21) और हिमांशु (22) के रूप में हुई है। इस बीच, घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने पुरानी रंजिश के तहत जानबूझकर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।
सड़क हादसा या रंजिश में हत्या?
पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच सड़क हादसे व रंजिश दोनों एंगल से शुरू कर दी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सुनील टांक ने बताया कि तीनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार सचिन मीणा के नाम पर रजिस्टर्ड है।
बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कार में चार से पांच युवक सवार थे। हादसे के तुरंत बाद सभी आरोपी अपनी गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गए।
परिजनों ने लगाया पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप
रविवार सुबह घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक शव लेने से इनकार कर दिया।
मृतकों के परिवारों ने सीधा आरोप लगाया है कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों युवकों की जानबूझकर हत्या की गई है।
एसएचओ सुनील टांक ने स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में यह मामला ओवरस्पीड के कारण हुए सड़क हादसे का ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि, परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के गंभीर आरोपों और उनकी औपचारिक शिकायत को देखते हुए पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है।
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