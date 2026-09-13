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आंध्र प्रदेश में लॉरी और ऑटो की भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sun, 13 Sep 2026 11:33 AM (IST)

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के शिखर गंज में रविवार सुबह एक लॉरी और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

(यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

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डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार को एक दुखद सड़क हादसा सामने आया है। जिले के शिखर गंज इलाके में एक लॉरी और ऑटो रिक्शा के बीच हुई जोरदार टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है।

बोब्बिली के पुलिस उपाधीक्षक आर. गोविंदा राव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा रविवार सुबह-सुबह करीब 4.45 बजे हुआ।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने बताया कि आज तड़के विजयनगरम जिले के शिखर गंज में एक लॉरी और ऑटो की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

आमने-सामने से टकराए वाहन

डीएसपी ने दुर्घटना के बारे में आगे बताया कि लॉरी विजयनगरम की तरफ जा रही थी, जबकि ऑटो रिक्शा विपरीत दिशा से आ रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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