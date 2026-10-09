अजमेर में 'स्पेशल 26' स्टाइल में सनसनीखेज चोरी, नकली इनकम टैक्स अफसर बनकर 13 मिनट में उड़ाए 2 करोड़ के जेवर

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में आरोपितों ने फिल्म स्पेशल छब्बीस की तर्ज पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

गौरतलब है कि यह फिल्म 1987 में मुंबई के ओपेरा हाउस में हुई एक असली डकैती की घटना से प्रेरित है, जहां एक शातिर गिरोह ने आयकर अधिकारी बनकर एक नामचीन जौहरी की दुकान पर छापा मारा था। ठीक उसी तर्ज पर अजमेर में सात आरोपितों ने एक कारोबारी के घर से करीब दो करोड़ रुपये के जेवर चोरी कर लिए।

स्कॉर्पियो कार से पहुंचे आरोपितों ने महज 13 मिनट में वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे सात लोग स्कार्पियो से कारोबारी अनिल माहेश्वरी के घर पहुंचे। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने के बाद वे खुद को आयकर अधिकारी बताकर अंदर घुस गए। उस समय अनिल माहेश्वरी अपने छोटे भाई के साथ कार्यालय गए हुए थे।