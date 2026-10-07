कैदियों को घर ले जाकर करवाती थी सफाई, अजमेर की महिला जेलर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जयपुर। अजमेर की महिला जेल में बंद कैदियों से अपने घर की सफाई करवाने के मामले में जेलर दिव्या चौधरी को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जेल में बंद महिला बंदियों से अपने अजमेर स्थित फ्लैट की सफाई करवाती थी। दो महिला बंदियों ने पुलिस को दिए बयान में जेलर के कारनामों का खुलासा किया है। इस मामले में जेल प्रहरी सोनिया फरार हैं।

पुलिस उप अधीक्षक शिवम चौधरी ने बताया कि जेलर ने महिला बंदियों को नियमों के विपरीत बिना निर्धारित प्रक्रिया तय किए जेल से बाहर लेकर गई थीं। मामला 12 जुलाई, 2026 का है। दिव्या ने सोनिया के साथ मिलकर जेल बंदियों को बाहर ले जाने की योजना बनाई थी।