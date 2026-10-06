राजस्थान:जयपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, मां ने लगाया हत्या और मारपीट का गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, जयपुर। पुलिस थाने में पूछताछ के लिए लाए गए 19 वर्षीय युवक ऋतुराज की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की मां का आरोप है कि पुलिस की मारपीट से बेटे की जान चली गई। वहीं उनका आरोप है कि पुलिस ने धमकाते हुए 5 लोगों पर जबरन मुकदमा भी दर्ज करवाया।

दरअसल, 20 सितंबर को मुहाना थाने में पुलिस पूछताछ के दौरान युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। अस्पताल में 15 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के मंदसौर का निवासी था।