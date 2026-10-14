फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट जयपुर डायवर्ट, बम की धमकी मिलने के बाद हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क, जयपुर। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट का रूट बदलकर उसे तुरंत जयपुर एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन जांच की जा रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बुधवार सुबह फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया।

बोइंग 787-9 विमान से संचालित फ्लाइट AI2030 ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और सुरक्षा जांच के लिए उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया।

मालवीय नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव दयाल ने बताया कि एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुलिस को बम की धमकी के बाद फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जानकारी दी थी।

जब विमान मुंबई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (FIR) में था, तब पायलट ने स्क्वाक कोड 7500 दबाया, जो गैर-कानूनी दखल का संकेत देता है। फिलहाल विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में तुरंत पता नहीं चल सका है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।