राजस्थान: सड़क हादसे में उड़ गए कार के परखच्चे, 4 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के नावा शहर में एक कार के डंपर से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे ने इलाके को झकझोर दिया। पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया,'बुधवार सुबह राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में एक कार के डंपर से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग कार के अंदर फंस गए।'

कार में सवार चार लोगों की मौत पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग और एक कार चालक की मौत हुई है। मृतकों की पहचान 46 वर्षीय लक्ष्मण सिंह, 45 वर्षीय तुलसी, 22 वर्षीय शीतल और 35 वर्षीय रामाकिशन के तौर पर हुई है। मृतक तुलसी कासेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम (नर्स) के पद पर कार्यरत बताई जा रही हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे शव को बाहर निकाला।