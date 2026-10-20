तरनतारन हत्याकांड के मुख्य शूटर की पुलिस से हुई मुठभेड़, हिरासत से भागने की कोशिश में था; टांग में लगी गोली

जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन के थाना सरहाली पर हुए आरपीजी हमले के साजिशकर्ता अजमीत सिंह नौशहरा पन्नूआं की हत्या मामले के मुख्य शूटर गुरलाल सिंह उर्फ चाचा निवासी गांव रत्तागुद्दा को असलहे की बरामदगी लिए लिजाया जा रहा था। जिस दौरान चाचा ने पुलिस पार्टी में शामिल ASI का सर्विस रिवाल्वर छीनकर भागते समय पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं।

जवाबी कार्रवाई दौरान उसकी टांग पर पुलिस की एक गोली लगी। इस दौरान उसे काबू करके इलाज लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है। वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित थाना सरहाली पर आधी रात को आरपीजी हमला हुआ था। केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद अजमीत सिंह ने उक्त हमले की साजिश रची थी।

एसएसपी सुरेंद्र लांबा, एसपी आई रिपुतपन सिंह संधू ने बताया कि मंगलवार को उक्त असलहे की बरामदगी लिए थाना सरहाली प्रभारी बलवीर सिंह व सीआइए स्टाफ प्रभारी रुपिंदरपाल सिंह के नेतृत्व में गुरलाल सिंह चाचा को लिजाया जा रहा था।