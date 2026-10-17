तरनतारन में पूर्व सरपंच के घर पर बदमाशों ने चलाई गोलियां, 5 करोड़ की मांगी रंगदारी, CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, तरनतारन। रंगदारी के लिए वीरवार रात को विदेश बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर बदमाशों द्वारा दो जगहों पर गोलीबारी की गई। उक्त घटनाओं को लेकर परिवारों ने पुलिस को फौरी सूचना दी, लेकिन शुक्रवार को टीमें घटनास्थल का पहुंचीं। हालांकि एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने दोनों मामलों में थाना प्रभारी को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

गांव खक्ख के पूर्व कांग्रेस सरपंच गुरमेज सिंह डीसी की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण हुई थी। कई दिन से पूर्व सरपंच को पांच करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए धमकाया जा रहा था। गैंग्सटर प्रभ दासूवाल की ओर से परिवार का जानी नुकसान करने की धमकियां देने बारे पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

पूर्व सरपंच ने भी की फायरिंग वीरवार रात 10 बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर पर तीन गोलियां दागीं। गोलियों की आवाज सुनते ही परिवार ने बाहर निकलकर लाइटें जगाईं, तब तक बदमाश भाग चुके थे। पूर्व सरपंच गुरमेज सिंह डीसी ने चेतावनी के तौर पर अपने लाइसेंसी असलहे से हवाई फायर किए।

इसी तरह गोइंदवाल साहिब निवासी राजविंदर सिंह के घर पर रात साढ़े 10 बजे बाइक सवारों ने गोलियां दागीं। इमीग्रेशन के कारोबारी राजविंदर सिंह ने बताया कि 10 दिन पूर्व भी बाइक सवारों ने दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थीं। राजविंदर को कई दिन से विदेशी नंबरों से वाट्सएप काल करके रंगदारी के लिए धमकाया जा रहा है।