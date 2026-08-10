तरनतारन में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी की टांगों पर लगी गोलियां; फिरोती के लिए 6 जगह कर चुका फायरिंग

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। तरनतारन के कस्बा सरहाली के पास मंगलवार को पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश की दोनों टांगों में दो गोलियां लगीं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल, चार कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार सब डिविजन पट्टी के पुलिस उपाधीक्षक रविशेर सिंह को सूचना मिली थी कि रंगदारी के लिए गोली चलाने वाले गिरोह से जुड़े कुछ लोग क्षेत्र में हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना सरहाली के प्रभारी बलबीर सिंह बेली के नेतृत्व में पुलिस ने जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग से कस्बा सरहाली की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी कर दी।

छह वारदातों में शामिल होने का आरोप घायल बदमाश की पहचान जतिंदर सिंह उर्फ अजय पुत्र भूपिंदर सिंह निवासी सरहाली कलां के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए हैं। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

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