ASI इकबाल सिंह के परिवार को 2 करोड़ की सहायता का एलान, CM मान ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरन तारन। रविवार की रात को नौशहरा पन्नूआ में मारे गए पंजाब पुलिस के एएसआई इकबाल सिंह के परिवार के साथ मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने हमदर्दी जिताते 2 करोड़ की राशी देने की घोषणा की है।

परिवार को 2 करोड़ की मदद का एलान एचडीएफसी बैंक की और से एक करोड़ की बीमा राशि के इलावा एक करोड़ की एक्स ग्रेशिया ग्रांट देने की घोषणा करते मुख्य मंत्री ने कहा है कि काउंटर इंटेलिजेंस में तैनात एएसआई इकबाल सिंह की मौत से परिवार को ही नहीं बल्कि पुलिस फोर्स को भी घाटा पड़ा है।

उनके परिवार के साथ पंजाब पुलिस और सरकार सदैव खड़ी है। एएसआई इकबाल सिंह के हत्यारों का सुराग लगाने लिए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने बकायदा डीजीपी गौरव यादव को आदेश देते कहा है कि गैंगस्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई ढील न बरती जाए।

रात को जगह जगह पर छापामारी एएसआई इकबाल सिंह की हत्या करके दोनों शूटर बाईक छोड़कर किसी कार में भागे थे जिसका नंबर प्लेट ट्रेस कर लिया गया हेयर।जबकि हत्या में उपयोग बाईक को कब्जे में लेने के बाद उसके मालिक का भी पता लगाया जा रहा है।