संगरूर में नशा तस्करों से तंग युवक ने DC दफ्तर के बाहर खाया जहर, गुलजार सिंह सुसाइड केस के बाद ये दूसरा मामला

जागरण संवाददाता, संगरूर। जिला प्रबंधकीय परिसर में डीसी दफ्तर के समक्ष रविवार को छुट्टी वाले दिन दोपहर बाद एक व्यक्ति ने कोई जहरीली दवा पीकर आत्महत्या की कोशिश की।

आसपास के लोगों ने उक्त व्यक्ति को सिविल अस्पताल संगरूर में भर्ती करवाया, जहां से डाक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे पटियाला रेफर कर दिया।

जानकारी अनुसार नजदीकी गांव नमोल का निवासी जगसीर सिंह जग्गा (35) पुत्र महेंद्र सिंह रविवार को जिला प्रबंधकीय परिसर में पहुंचा, जहां उसने कोई जहरीली दवा पी ली। इस दौरान उसने बताया कि उसके घर के समीप कुछ व्यक्ति नशीले पदार्थ बेचने का गलत काम करता हैं।

सीसीटीवी में कैद हो गई थी वीडियो नशा बेचने की वीडियो उसके घर के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। उसने इस बाबत वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद नशा बेचने वाले व्यक्तियों ने उसके घर आकर उसकी व उसके परिवार से मारपीट की।

साथ ही उसके घर के सीसीटीवी कैमरे तक भी तोड़ दिए। साथ ही उसे डराया धमकाया व सीसीटीवी की वीडियो डिलिट करने का दबाव बनाया। उसे जान से मारने की धमकियां दी। जब उसने इसकी गांव के सरपंच व पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने भी इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।