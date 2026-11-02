संगरूर में नशा तस्करों पर शिकंजा, 12 ग्राम हेरोइन; 20 नशीली गोलियां और 30 बोतलें देसी शराब बरामद

संवाद सहयोगी, धूरी (संगरूर)। जिला संगरूर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों व नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए युद्ध नशों के विरुद्ध व पिंडां दे पहरेदार अभियानों के तहत की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत सब डिवीजन धूरी पुलिस ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की गई प्रमुख उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट साझा की है।

एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि धूरी के अधीन आने वाले थानों की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस सप्ताह के दौरान चार अलग अलग मामले दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 12 ग्राम चिट्टा, 20 नशीली गोलियां व 30 बोतलें देसी शराब बरामद की गईं।

इसके साथ ही, नशे की दलदल में फंसे आठ व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए ओओएटी सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने अदालती कार्रवाई में तेजी लाते हुए 10 पुराने मामलों की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किए हैं।