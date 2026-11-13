पंजाब के संगरूर में मां के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत

संवाद सूत्र। भवानीगढ़ (संगरूर)। गांव मसाणी लिंक रोड पर शुक्रवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसकी मां व छोटा भाई घायल हो गए। हादसे के समय मां दोनों बच्चों को स्कूटी पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जा रही थी।

जानकारी अनुसार सरकारी प्राथमिक स्कूल मसाणी की पांचवीं कक्षा की छात्रा कर्मवीर कौर पुत्री पवन सिंह शुक्रवार सुबह अपनी मां व छोटे भाई के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही थी। जब वह मसाणी लिंक रोड पर पहुंचे तो सड़क पर आगे जा रही ट्रैक्टर-ट्राली से बचने की कोशिश में उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

इस हादसे में तीनों को चोटें आईं। हादसे के दौरान कर्मवीर कौर का सिर सड़क से टकरा गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। घायलों को तुरंत उपचार के लिए भवानीगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने कर्मवीर कौर को मृत घोषित कर दिया।