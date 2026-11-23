जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां-समाना मार्ग पर पुलिस थाना सदर समाना के अंतर्गत आते गांव प्रेम सिंह वाला के तीखे मोड़ पर सोमवार सुबह करीब छह बजे ट्राले और अर्टिगा कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

मृतका की पहचान लखविंदर कौर निवासी गांव फतेहगढ़ जिला संगरूर के रूप में हुई है। हादसे में सरबजीत कौर, सुखपाल कौर, जसविंदर कौर, बलजीत कौर, रणजीत कौर, जसवीर कौर समेत कार चालक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

इनमें से सात घायलों को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया। सड़क सुरक्षा फोर्स के हेड कांस्टेबल संजू कुमार और उनकी टीम ने मौके पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे के बाद ट्राला चालक फरार हो गया। सदर समाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

गांव प्रेम सिंह वाला के पास सड़क पर तीखा मोड़ होने के कारण वाहन को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। सोमवार सुबह हल्की धुंध और तेज रफ्तार के कारण दोनों वाहनों की टक्कर हुई। सात सीट वाली कार में सवार थे नौ लोग अर्टिगा कार में सात लोगों के बैठने की क्षमता है और इसमें नौ लोग सवार थे। थाना सदर समाना के प्रभारी ने कहा कि घटना के बाद ट्राले की पहचान हुई है, जो हादसे के बाद फरार हो गया था। आरोपित को काबू करने व इसकी पहचान के लिए पुलिस टीम लगी है।