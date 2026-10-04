पटियाला में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा! बाइक सवार उछलकर ग्रिल पर गिरा, गर्दन में घुसी रॉड मुंह से हुई पार

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला शहर के राजपुरा रोड पर स्थित पीवीआर मॉल के सामने बीती देर रात एक भयानक हादसा हुआ। आधी रात के बाद करीब 12 बजे के आसपास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

हादसे के बाद मंजर इतना भयानक था कि एक को बचाने के लिए मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। देर रात करीब 12 बजे के बाद दो युवक बाइक पर सवार होकर राजपुरा रोड से गुजर रहे थे। पीवीआर मॉल के सामने पहुंचते ही तेज रफ्तार होने के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक डिवाइडर से जा टकराई।