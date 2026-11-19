संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। राजपुरा की राजनीति में वीरवार को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दो बार के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज अपने आठ पार्षद व बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। स्थानीय राजनीतिक जानकारों और समर्थकों के अनुसार, इस दलबदल के बाद राजपुरा के सियासी समीकरणों में बड़ा फेरबदल हुआ है।

कंबोज के साथ आठ पार्षदों के भाजपा में आ जाने से अब नगर कौंसिल में पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। स्थानीय राजनीतिक आकलन के मुताबिक, यह संख्या परिषद पर काबिज होने के लिए आवश्यक बहुमत के आंकड़े से एक अधिक है। इस घटनाक्रम के बाद से कंबोज समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

कंबोज की भाजपा में एंट्री के साथ ही अब स्थानीय सियासी गलियारों में भाजपा के हल्का इंचार्ज जगदीश जग्गा की भूमिका और उनके अगले रुख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पिछला विधानसभा चुनाव जगदीश जग्गा ने भाजपा के टिकट पर लड़ा था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसान आंदोलन के दौर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया था और वे पूरे पंजाब में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले भाजपा के दूसरे उम्मीदवार रहे थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के भीतर नए और पुराने नेतृत्व के बीच तालमेल किस तरह बैठता है और राजपुरा की आगामी राजनीति किस करवट बैठती है।