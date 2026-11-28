जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 32 में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब कांग्रेस की महिला उम्मीदवार रेखा अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह पर आंखें दिखाने, गाली-गलौज करने और अभद्र इशारे करने के आरोप लगाए। घटना की सूचना मिलने पर पटियाला कांग्रेस के कोआर्डिनेटर एवं पंजाब के पूर्व एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों मौके पर पहुंचे। वहीं, पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान गुरिंदर ढिल्लों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तक मतदान प्रक्रिया के दौरान भी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है।