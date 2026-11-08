पानीपत की अल्फ्रेड ग्लोबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू; करोड़ों का हुआ नुकसान

जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-25 पार्ट-2 स्थित अल्फ्रेड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में रविवार को भीषण आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया।

फैक्ट्री के अंदर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची लपटों और आसमान में उठते काले धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।