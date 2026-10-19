पठानकोट में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी गुलशन कुमार 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पंजाब के पठानकोट जिले के धार ब्लॉक में विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी गुलशन कुमार को कथित तौर पर ₹1,00,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले धार कलां स्थित एक होटल मलिक तथा कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था।

इस झगड़े में घायल व्यक्ति की ओर से मेडिकल करवाने के बाद शिकायत थाना में दर्ज करवाई गई थी। सूत्र बताते हैं की थाना प्रभारी की ओर से इस मामले के निपटारे के लिए होटल मालिक को तंग परेशान किया जा रहा था और 300000 की मांग की गई थी।