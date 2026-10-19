वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का बदला समय, अब नए टाइम टेबल से चलेंगी ये गाड़ी; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, पठानकोट। ट्रेन संख्या 19223/19224 साबरमती बीजी-जम्मू तवी एक्सप्रेस का श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक विस्तार किए जाने के बाद जम्मू मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों की समय-सारिणी में आंशिक बदलाव किया गया है। इसका असर यात्रियों पर पड़ेगा। ट्रेन संख्या 22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से कटरा से सुबह 5:40 बजे रवाना होगी।

शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से सुबह 6:08 बजे, जम्मू तवी से 7:08 बजे और शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ से 8:01 बजे चलेगी। ट्रेन संख्या 14503 कालका-कटरा एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से जम्मू तवी से सुबह 3:20 बजे और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से 4:12 बजे रवाना होगी। इसके कटरा पहुंचने का समय सुबह 4:47 बजे निर्धारित किया गया है।

इन ट्रेनों का बदला समय इसी तरह, ट्रेन संख्या 15656 कटरा-कामाख्या एक्सप्रेस 21 अक्टूबर से कटरा से सुबह 3:40 बजे और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से 4:06 बजे रवाना होगी। ट्रेन संख्या 14612 कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से कटरा से सुबह 3:40 बजे रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 19415 साबरमती-कटरा एक्सप्रेस 25 अक्टूबर से जम्मू तवी से सुबह 4:15 बजे और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से 5:16 बजे रवाना होगी। इसके कटरा पहुंचने का समय सुबह 6:25 बजे रहेगा। जम्मू-पठानकोट रूट की डीएमयू भी प्रभावित ट्रेन संख्या 74909 जम्मू तवी-शहीद कैप्टन तुषार महाजन डीएमयू 20 अक्टूबर से जम्मू तवी से सुबह 8:10 बजे रवाना होकर सुबह 10:10 बजे गंतव्य स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 74906 शहीद कैप्टन तुषार महाजन-पठानकोट डीएमयू 20 अक्टूबर से सुबह 8 बजे रवाना होगी और दोपहर 12 बजे पठानकोट कैंट पहुंचेगी। इस बदलाव से इस रूट पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना संशोधित समय के अनुसार बनानी होगी।

जम्मू से कटरा जाने वाली कई ट्रेनों के समय में भी संशोधन -रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 22318 जम्मू से 21 अक्टूबर को सुबह 6:50 बजे रवाना होगी। -ट्रेन संख्या 16031 जम्मू से 18 अक्टूबर को सुबह 8:42 बजे रवाना होगी। यह शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से सुबह 10:38 बजे रवाना होकर 11:50 बजे कटड़ा पहुंचेगी।