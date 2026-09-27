पठानकोट में रिश्वत मामले में महिला पुलिस अफसर पर एक्शन, देर रात विजिलेंस की टीम ने दी दबिश

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पंजाब के धर्मकोट हलके में देर रात जब विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोट ईसे खां थाने की महिला थाना प्रभारी सुनीता बावा पर शिकंजा कसा। विजिलेंस की इस अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात चलाई गई इस विशेष मुहिम के दौरान महिला अधिकारी को हिरासत में लिया गया।