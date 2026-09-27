पठानकोट में रिश्वत मामले में महिला पुलिस अफसर पर एक्शन, देर रात विजिलेंस की टीम ने दी दबिश
पंजाब के धर्मकोट में कोट ईसे खां थाने की महिला प्रभारी सुनीता बावा को रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस ने ...और पढ़ें
HighLights
महिला थाना प्रभारी सुनीता बावा को रिश्वत मामले में हिरासत में लिया।
विजिलेंस टीम ने देर रात कोट ईसे खां थाने में दबिश दी।
नूरपुर हकीमा गांव के निवासियों ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी।
जागरण संवाददाता, पठानकोट। पंजाब के धर्मकोट हलके में देर रात जब विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोट ईसे खां थाने की महिला थाना प्रभारी सुनीता बावा पर शिकंजा कसा। विजिलेंस की इस अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात चलाई गई इस विशेष मुहिम के दौरान महिला अधिकारी को हिरासत में लिया गया।
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई रिश्वत से जुड़े एक मामले को लेकर की गई है। धर्मकोट के पास स्थित नूरपुर हकीमा गांव के कुछ निवासियों ने महिला पुलिस अधिकारी पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उनसे काम के बदले अवैध राशि की मांग की जा रही थी। इस शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस विभाग ने रणनीति तैयार की और देर रात सीधे थाने और संबंधित ठिकानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की।
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एसएचओ से पूछताछ जारी
फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है। क्षेत्र के लोग विजिलेंस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, वहीं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं।