संवाद सहयोगी, काठगढ़ (नवांशहर)। हलका विधायक संतोष कटारिया के नेतृत्व में गांव आसरो में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली है। गांव के मौजूदा सरपंच बलविंदर सिंह सहित समूची ग्राम पंचायत के सदस्यों और दर्जनों परिवारों ने विभिन्न पारंपरिक राजनीतिक दलों को छोड़कर ‘आप’ का दामन थाम लिया।

विधायक संतोष कटारिया ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं व परिवारों को पार्टी का चुनाव चिह्न एवं सिरोपा भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह के दौरान सरपंच बलविंदर सिंह, पंच पूनम रानी, बलवीर कौर, पूजा रानी, रविंदर सिंह और बृजेश कुमार ने अपने साथियों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। इनके अलावा जसवीर कौर, नीलम रानी, रणजीत बंसल, बलवीर सिंह, राम किशन, जसप्रीत कौर, मोहन सिंह, सुखपाल सिंह, जगतार सिंह, तरसेम सिंह, मनोज कुमार और भजन सिंह सहित कई अन्य परिवारों ने भी अन्य दलों को अलविदा कहकर ‘आप’ की सदस्यता ग्रहण की।

'आप में कार्यकर्ता को मान-सम्मान' शामिल होने वाले सरपंच व ग्रामीणों ने कहा कि वे पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों तथा हलका बलाचौर में करवाए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। इस अवसर पर विधायक संतोष कटारिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी में हर मेहनती कार्यकर्ता को पूरा मान-सम्मान दिया जाता है।