मोगा में खाली बैठने का अनोखा कंपीटिशन, 55 लोगों ने लिया हिस्सा; विजेताओं को मिला नकद पुरस्कार और घी

संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव घोलियां खुर्द में ‘वेहले बेहण दे’ कंपीटिशन करवाया गया, जिसमें 55 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उम्र की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए पति-पत्नी, दादा-पौत्र, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हुए। प्रतिभागियों के लिए 11 नियम बनाए गए थे, जिनमें मोबाइल का उपयोग न करना और झगड़ा न करना प्रमुख थे। कार्यक्रम के दौरान किताबें पढ़ने और अपने-अपने धर्म का सिमरन करने की अनुमति दी गई।

मुकाबले का उद्देश्य लोगों को मोबाइल से दूर रखकर यह बताना था कि उसके बिना जीवन में अधिक शांति और मानसिक सुकून मिलता है। आयोजक विक्रमजीत सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता समय की जरूरत है, क्योंकि लोग मोबाइल के कारण आपस में बैठकर बातचीत करना भूल चुके हैं।

यह भी देखा जाएगा कि कौन कितनी देर फुर्सत से बैठ सकता है और इससे मानसिक संतुलन का भी अंदाज़ा होगा। विजेता वही घोषित होगा जो सबसे अंत तक बैठा रहेगा, और प्रतियोगिता के लिए कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई थी।