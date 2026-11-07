पंजाब के मोगा में लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय हादसा, गोली लगने से सरपंच की मौत

संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव घोलिया खुर्द में एक हादसे में गांव के सरपंच अमरजीत सिंह भुट्टो की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने घर में अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रिवाल्वर से गोली चल गई, जो उन्हें जा लगी।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुए। हालांकि, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।