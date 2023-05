Moga Politics: मेयर को मिला विजिलेंस का नोटिस, कांग्रेस हुई हमलावर, सुखपाल खैहरा ने सीएम मान से पूछे सवाल

मोगा, जागरण संवाददाता । निगम में मेयर पद को लेकर छिड़ी जंग के बीच बुधवार देर शाम को डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो ने मेयर नीतिका भल्ला को नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए सुबह नौ बजे डीएसपी ऑफिस में बुलाया है। मेयर को समन मिलते ही पंजाब कांग्रेस भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई है।

समन मिलने के कुछ देर बाद ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैहरा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान से ही कई सवाल पूछ डाले हैं।

डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो की ओर से चार लाइन के जारी पत्र में मेयर नीतिका भल्ला के नाम से जारी पत्र में पूछताछ की वजह का कोई जिक्र नहीं किया है, सिर्फ सुबह नौ बजे डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो पहुंचने के लिए कहा गया है।

विजिलेंस का नोटिस मिलने के बाद मेयर नीतिका भल्ला ने कहा है वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, धमकियां तो उन्हें काफी पहले से मिल रही थीं, इसलिए पहले से ही इसके लिए तैयार थीं। विजिलेंस ही नहीं कोई भी एजेंसी जांच करे वे उन्हें पूरा सहयोग करने तैयार हैं, अच्छा है कि विजिलेंस जांच करेगी तो निगम की बहुत सारी सच्चाईयां जनता के सामने आएगी, उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने न कुछ गलत किया न करने की सोची है, इसलिए किसी भी जांच से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस नेताओं पर ही वे क्यों एक्शन ले रहे हैं। यौन घोटाला मामले में अपने मंत्री कटारुचक पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोलर लाइट की खरीद के मामले में तरनतारन के एमएलए पर लगे भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अबोहर हलके के इंचार्ज दीप कमल के खिलायौन घोटालाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।

My question to @BhagwantMann why action only against @INCIndia leaders why no action against tainted Minister Kataruchak for his scandal? Why no action against Tarantaran Mla for corruption in purchase of solar lights? Why no action against Deep Kamboj Halqa Incharge… pic.twitter.com/SWowHfg3El— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) May 31, 2023