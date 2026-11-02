दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मोगा पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, पुलिस टीम ने बाजारों में की गश्त

संवाद सहयोगी, मोगा। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मोगा पुलिस की ओर से शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में पीसीआर प्रभारी सब इंस्पेक्टर खेमचंद पराशर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों और प्रमुख क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने दुकानदारों और आम लोगों से बातचीत कर त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।

पैदल मार्च के दौरान पुलिस टीम ने दुकानदारों को समझाया कि वे अपनी दुकानों का सामान सड़क और फुटपाथ पर न रखें तथा सड़क किनारे अतिक्रमण करने से बचें। दुकानदारों से कहा गया कि वे अपनी दुकानें निर्धारित जगह के भीतर ही लगाएं, ताकि बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। त्योहार के दिनों में बाजारों में खरीदारों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में दुकानदारों का सहयोग बेहद जरूरी है।

पीसीआर प्रभारी खेमचंद पराशर ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को नजरअंदाज न करें। यदि किसी क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या कोई लावारिस वस्तु मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार गश्त की जा रही है।