मोगा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय धर्मपाल की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मोगा के चडीक गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय धर्मपाल सिंह की मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
मोगा के चडीक में अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा
40 वर्षीय धर्मपाल सिंह की मौके पर ही मौत
तीन बच्चों के पिता धर्मपाल ने तोड़ा दम, जांच जारी
संवाद सहयोगी, मोगा। पंजाब के मोगा जिले के चडीक गांव के पास रविवार को सुबह करीब 11:00 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर मार जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार तीन बच्चों का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे के बाद उसे इलाज के लिए तुरंत मोगा के सिविल अस्पताल में लाया गया जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।
सिविल अस्पताल में जानकारी देते हुए 40 वर्षीय धर्मपाल सिंह निवासी चडीक के पिता काका सिंह ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है उसका 40 वर्षीय बेटा धर्मपाल सिंह रविवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव कालेके को जा रहा था की इसी दौरान घोलियां कला रोड पर अज्ञात वाहन ने उसके बेटे के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
जिसके कारण उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया वह साइकिल पर पीछे-पीछे जा रहा था जैसे ही उसने हादसा देखा तो वह घबरा गया और आसपास के लोगों की मदद से अपने घायल बेटे को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचा।
मगर अस्पताल में जाते वक्त ही उसने दम तोड़ दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसके बेटे को मृत घोषित करने के साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दे दी है।
चौकी चडीक की ओर से सूचना मिलने के उपरांत मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आरोपित गाड़ी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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