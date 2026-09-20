मोगा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय धर्मपाल की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सहयोगी, मोगा। पंजाब के मोगा जिले के चडीक गांव के पास रविवार को सुबह करीब 11:00 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर मार जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार तीन बच्चों का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद उसे इलाज के लिए तुरंत मोगा के सिविल अस्पताल में लाया गया जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।

सिविल अस्पताल में जानकारी देते हुए 40 वर्षीय धर्मपाल सिंह निवासी चडीक के पिता काका सिंह ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है उसका 40 वर्षीय बेटा धर्मपाल सिंह रविवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव कालेके को जा रहा था की इसी दौरान घोलियां कला रोड पर अज्ञात वाहन ने उसके बेटे के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।