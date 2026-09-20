PU के सिलेबस से पंजाब-सिख इतिहास हटाने पर भड़का गुस्सा, साही बोले- 'विरासत मिटाने की साजिश, वापस लो फैसला'

संवाद सहयोगी, जागरण कपूरथला। पंजाब विश्वविद्यालय में एमए इतिहास के पाठ्यक्रम से पंजाब और सिख इतिहास को हटाने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है।

जत्थेदार जुगराजपाल सिंह साही ने इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए इसे पंजाब की विरासत को मिटाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में पंजाब के इतिहास को नजरअंदाज करना छात्रों को उनकी समृद्ध विरासत से वंचित करने के समान है।