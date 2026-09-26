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पिता को खोया, मां दूर... फिर भी नहीं टूटा हौसला, एशियन गेम्स में मोगा के तेजिंदरपाल ने जीता सिल्वर मेडल

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 10:32 PM (IST)

मोगा के तेजिंदर सिंह तूर ने जापान में चल रहे एशियाई खेलों में शॉट पुट में रजत पदक जीता, जो उनका तीसरा एशियाई खेल पदक है।

एशियन गेम्स में मोगा के तेजिंदरपाल ने जीता सिल्वर मेडल। फोटो सोशल मीडिया

एशियन गेम्स में मोगा के तेजिंदरपाल ने जीता सिल्वर मेडल। फोटो सोशल मीडिया

HighLights

  1. तेजिंदर सिंह तूर ने एशियाई खेलों में शॉट पुट में रजत पदक जीता।

  2. यह उनका तीसरा एशियाई खेल पदक, पहले दो स्वर्ण जीते थे।

  3. बारिश के कारण सावधानी बरतने से स्वर्ण पदक से चूके तेजिंदर।

राजेश त्रिपाठी, मोगा। हरमनप्रीत कौर के बाद मोगा के एक और बेटे ने जापान में चल रहे एशियाई खेलों में पदक अपने नाम कर लिया है। मोगा जिले के खसो पांडा गांव के रहने वाले तेजिंदर सिंह तूर ने शॉट पुट में रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई खेलों में यह उनका तीसरा पदक है। इसके पहले उन्होंने दो बार लगातार स्वर्ण पदक जीता था।

इस बार बरसात में फिसलने के डर से उन्होंने सावधानी बरती और यह सावधानी भारत को स्वर्ण पदक से थोड़ा दूर खींच कर ले गई। जापान से दैनिक जागरण को उन्होंने फोन पर बताया कि अगर वह थोड़ा रिस्क लेते तो शायद नतीजा और अच्छा हो सकता था। स्वर्ण पदक नहीं जीतने की निराशा उनकी बातों में नजर आ रही थी। उन्होंने कहा पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी स्वर्ण पदक वह भारत की झोली में डालेंगे।

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कैंसर से पिता की मौत

उन्होंने बताया कि रजत पदक जीतने की खुशी का समाचार अभी उन्होंने परिवार में किसी को नहीं दिया है। वह मूलत मोगा जिले के रहने वाले हैं। जब उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। उसी वर्ष उनके पिता का कैंसर से देहांत हो गया था। परिवार में मां है। मां फिलहाल अमेरिका गई हुई है। जहां उनकी बहन रहती है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पहले अपनी तैयारी के लिहाज से उनका पूरा परिवार अपने गांव से पटियाला शिफ्ट हो गया है।

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