पिता को खोया, मां दूर... फिर भी नहीं टूटा हौसला, एशियन गेम्स में मोगा के तेजिंदरपाल ने जीता सिल्वर मेडल

राजेश त्रिपाठी, मोगा। हरमनप्रीत कौर के बाद मोगा के एक और बेटे ने जापान में चल रहे एशियाई खेलों में पदक अपने नाम कर लिया है। मोगा जिले के खसो पांडा गांव के रहने वाले तेजिंदर सिंह तूर ने शॉट पुट में रजत पदक अपने नाम किया। एशियाई खेलों में यह उनका तीसरा पदक है। इसके पहले उन्होंने दो बार लगातार स्वर्ण पदक जीता था।

इस बार बरसात में फिसलने के डर से उन्होंने सावधानी बरती और यह सावधानी भारत को स्वर्ण पदक से थोड़ा दूर खींच कर ले गई। जापान से दैनिक जागरण को उन्होंने फोन पर बताया कि अगर वह थोड़ा रिस्क लेते तो शायद नतीजा और अच्छा हो सकता था। स्वर्ण पदक नहीं जीतने की निराशा उनकी बातों में नजर आ रही थी। उन्होंने कहा पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी स्वर्ण पदक वह भारत की झोली में डालेंगे।