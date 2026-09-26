'सिल्वर भी गोल्ड से...', एशियन गेम्स के हीरो हिमाचल के सावन बरवाल से खास बातचीत; बताया 44 साल का सूखा खत्म होने का राज

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। जापान के आइची नगोया में चल रहे एशियन खेल-2026 में शुक्रवार को हिमाचल के जोगिंद्रनगर के रहने वाले सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। यही नहीं 2:11:37 का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया।

एशियन खेलों में इस इस स्पर्धा में यह मेडल देश को 44 साल के लंबे अर्से के बाद मिला है। अजय अत्री ने सावन बरवाल से बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश... सवाल- पहले तो आपको बधाई, 44 साल बाद इन खेलों में पदक आया है। मैराथन की स्पर्धा को बहुत कठिन कहा जाता है। खुद को कैसे फिट रखते हैं? जवाब- खुश हूं कि देश के लिए कुछ कर सका। जहां तक तैयारी और फिटनेस की बात है तो कोच के कहे मुताबिक हर दिन कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। हर चीज का बहुत ध्याना रखना होता है। अनुशासन बहुत जरूरी है तभी परिणाम निकलते हैं।