पंजाब के मोगा में आप विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED का छापा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना
पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है।
HighLights
मोगा में AAP विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED की रेड
आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार की उत्पीड़न कार्रवाई बताया
अरोड़ा को AAP ने आगामी चुनाव के लिए दोबारा टिकट दिया था
जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पहुंचने की सूचना है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम चक्कीवाला ने कहा कि केंद्र सरकार हमे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं, अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में ही दोबारा टिकट दिया था।