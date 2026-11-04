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पंजाब के मोगा में आप विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED का छापा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 09:23 AM (IST)

पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है।

पंजाब के मोगा में आप विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED का छापा (फाइल फोटो)

पंजाब के मोगा में आप विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED का छापा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मोगा में AAP विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED की रेड

  2. आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार की उत्पीड़न कार्रवाई बताया

  3. अरोड़ा को AAP ने आगामी चुनाव के लिए दोबारा टिकट दिया था

जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पहुंचने की सूचना है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम चक्कीवाला ने कहा कि केंद्र सरकार हमे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं, अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में ही दोबारा टिकट दिया था।

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