पंजाब के मोगा में आप विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ED का छापा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पहुंचने की सूचना है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेम चक्कीवाला ने कहा कि केंद्र सरकार हमे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। वहीं, अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में ही दोबारा टिकट दिया था।