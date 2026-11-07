पंजाब के मानसा में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत; मातम में बदलीं दीपावली की खुशियां

जागरण संवाददाता, मानसा। जिले की सब डिवीजन सरदूलगढ़ के गांव जोडकिया में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमृतपाल सिंह (25), हरभजन सिंह (25) और बलविंदर सिंह बोघा (30) वासी जोडकिया के रूप में हुई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और एक सड़क हादसे के कारण दीपावली की खुशियां गम में तब्दील हो गई है।

गांव सरपंच गुरप्रीत सिंह ने बताया कि अमृतपाल सिंह और हरभजन सिंह दुकान से काम खत्म करने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर वापस गांव लौट रहे थे और जब वह गांव नथेहा पहुंचे तो वहां दुकान पर काम करने वाला बलविंदर सिंह उर्फ बोघा भी उनके साथ मोटर साइकिल पर सवार हो गया और गांव पहुंचने से कुछ दूरी पहले सामने से आ रही परली की गांठ से बड़ी ट्रैक्टर ट्राली के साथ उनके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।

परिवार में पसरा मातम हादसे में तीनों नौजवान गंभीर रूप में जख्मी हो गए जिनको बठिंडा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृतक घोषित कर दिया। मृतक बलविंदर सिंह उर्फ बोघा अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे छोड़ गया है।