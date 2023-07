बीते वीरवार को तलवंडी साबो की पटवारी कालोनी में स्थित एक कोठी से दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात को थाना तलवंडी साबो पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही ट्रेस कर लिया और इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो चोरों को पकड़कर उनके पास से चोरी किए सोने-चांदी के गहने राइफल के अलावा नकदी भी बरामद कर ली है।

तलवंडी साबो में हुई चोरी को पुलिस ने 12 घंटे में किया ट्रेस, चोरी का सामान भी किया बरामद

बठिंडा, जागरण संवाददाता। बीती वीरवार को तलवंडी साबो की पटवारी कालोनी में स्थित एक कोठी से दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात को थाना तलवंडी साबो पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही ट्रेस कर लिया और इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो चोरों को पकड़कर उनके पास से चोरी किए सोने-चांदी के गहने, राइफल के अलावा नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों पर मामला दर्ज कर उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, ताकि पुलिस पूछताछ कर और वारदातों को ट्रेस कर सके। पुलिस के अनुसार तलवंडी साबो एरिया में हुई ज्यादातर चोरी की वारदातों में पकड़े गए आरोपित ही शामिल है, इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ कर अन्य चोरी का सामान भी बरामद करवाएंगी। ये सामान हुआ था चोरी शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर एसपी डी अजय गांधी व डीएसपी तलवंडी साबो बूटा सिंह ने बताया कि तलवंडी साबो की पटवारी कॉलोनी के रहने वाले भगवान दास ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि बीती 13 जुलाई की दोपहर को अज्ञात चोरों ने उनके घर में दाखिल होकर 17 तोले सोना, 350 ग्राम चांदी, 2.25 लाख रुपये की नकदी, 12 बोर की बंदूक और 13 जिंदा रौंद चोरी कर ले गए थे। जिसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। 1 लाख 16 हजार नकदी बरामद इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपित संदीप सिंह उर्फ बग्गा निवासी तारूआण हाल आबाद रामा राेड तलवंडी साबो, गोरा सिंह निवासी गांव बंगी कलां को मामले में नामजद कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एसपी गांधी ने बताया कि पुलिस ने आरोपित गोरा सिंह की निशानदेही पर एक घर में छिपाकर रखे चोरी के सामान में से सोने-चांदी के गहने बरामद किए गए, जबकि आरोपित संदीप सिंह की निशानदेही पर 12 बोर की बंदूक, 13 जिंदा रौंद, 1 लाख 16 हजार रुपये की नकदी भी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपित संदीप सिंह पर पहले भी चोरी के 9 मामले दर्ज है। इनके साथ एक महिला गगनदीप कौर निवासी तारूआणा जिला सिरसा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि उक्त लोग जिन घरों को ताला लगा होता था, उन्हें अपना निशान बनाकर चोरी की वारदातें करते थे। पुलिस ने इनका एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है।

