Punjab Flood: चांदपुरा बांध के बाद अब सरदूलगढ़ में घग्गर दरिया में पड़ी दरार, गांव छोड़ने को मजबूर ग्रामीण

पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित चांदपुरा बांध के बाद अब सरदूलगढ़ क्षेत्र में घग्गर दरिया में फिर से दरार पड़ गई है। दरार इतनी लंबी है कि गांव रोड़की और झंडा खुर्द के एक हजार रकबे में पानी भरने के साथ खेत और दरिया एक समान हो गए हैं। पानी ने गांव रोड़की को घेरना शुरू कर दिया है। गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर से जाने लगे हैं।

चांदपुरा बांध के बाद अब सरदूलगढ़ में घग्गर दरिया में पड़ी दरार, गांव छोड़ने को मजबूर ग्रामीण

मानसा, जागरण संवाददाता: पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित चांदपुरा बांध के बाद अब सरदूलगढ़ क्षेत्र में घग्गर दरिया में फिर से दरार पड़ गई है। बीते शुक्रवार को भी सरदूलगढ़ में गांव रोड़की के पास दरार पड़ गई थी। लेकिन लोगों ने पास से गुजरती सड़क के किनारे बांध लगाकर पानी को आबादी में घुसने से रोक लिया था। लेकिन अब बीते रविवार की रात को गांव रोड़की से कुछ दूरी पर स्थित गांव झंडा खुर्द के पास दरार पड़ गई है। खेत और दरिया एक समान हुए दरार इतनी लंबी है कि गांव रोड़की और झंडा खुर्द के एक हजार रकबे में पानी भरने के साथ खेत और दरिया एक समान हो गए हैं। पानी ने गांव रोड़की को घेरना शुरू कर दिया है। जिसके चलते गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में सामान भरकर सुरक्षित स्थानों की ओर से जाने लगे हैं। गांव खाली होने लगा है। पानी दरिया से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदूलगढ़-सिरसा रोड को पार करने लगा है। जिसके चलते प्रशासन की ओर से सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई है। ग्रामीण सड़क के किनारे बांध लगाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गांव बीरेवाला डोगरा के अंदर भी भरा पानी उधर, मानसा जिले की सीमा पर हरियाणा में स्थित घग्गर के चांदपुरा बांध में दरार बीते शुक्रवार की तरह ही त्यों की त्यों बरकरार है। पानी से गांव कुलरियां, गोरखनाथ, चक्क अलीशेर और बीरेवाला डोगरा के खेत लबालब भर गए हैं। अब तो पानी गांव बीरेवाला डोगरा के अंदर भी भरना लगा है। प्रशासन की ओर से वहां पर दो किश्तियां पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ ही गांव छोटी रियोंद के रकबे में भी जाने लगा है।

