'दम है तो रोक कर दिखाओ', मानसा में कोर्ट परिसर और 4 सरकारी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, मानसा। कोर्ट कांप्लेक्स के अलावा चार सरकारी स्कूलों को बंब उड़ाने की मिली धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अर्ल्ट हो गया है और कोर्ट कांप्लेक्स के अलावा स्कूलों में पुलिस बल तैनात करते जांच शुरू कर दी गई है।

अदालत में जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और पुरी जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस ने मिले धमकी भरे पत्र को कब्जे में लेने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

एक चिट्ठी से माध्यम से दी धमकी बताया जा रहा है कि गांव हीरो कलां में स्टेडियम के निर्माण के दौरान एक मिली एक चिट्ठी मिलने के बाद गांव सरपंच की ओर से इस मामले को लेकर पुलिस को सुचित किया गया।

पंजाबी में लिखा था पत्र पंजाबी भाषा में लिखे गए इस पत्र में कोर्ट कांप्लेक्स के अलावा मानसा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़किया,गांव हीरो कलां,खीवा कला,अतला कलां के सरकारी स्कूलों को भी बंब उड़ाने की धमकी दी गई है।

धमकी पत्र में इन बिल्डिंगों को उड़ाने का जिक्र एक टूटी फूटी पंजाबी भाषा में लिखे अक्षरों में दी गई है और साथ यह भी धमकी दी गई है कि यदि वे अपने बाप के हुए तो यह काम करके दिखाएंगे।