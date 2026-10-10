हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में मानसा की क्रीमी गर्ग ने किया टॉप, मेहनत लाई रंग; अब बनेंगी SDM

परविंदर बराड़, मानसा। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा के आए नतीजे में मानसा की प्रतिभावान बेटी क्रीमी गर्ग ने राज्य में चौथा रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है।

क्रीमी गर्ग हरियाणा सिविल परीक्षा में टाप 10 मैं शामिल होने वाली छह महिला उम्मीदवारों में एक है। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है।

क्रीमी गर्ग की इस कामयाबी के बाद उसके दादा सतपाल अकलिया वाले और पिता राजकुमार के घर बधाइयां मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परिवार व रिश्तेदारों द्वारा क्रीमी गर्ग का मुंह मीठा करवाने के अलावा उसे बधाई दी गई।

बतौर SDM देंगी सेवाएं क्रीमी गर्ग अब हरियाणा में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं देगी जबकि उसका टारगेट आईएएस अफसर बनना है। क्रीमी ने बताया कि उसने हरियाणा सिविल परीक्षा के लिए 3 साल से लगातार रोजाना 6 से 7 घंटे कड़ी मेहनत की है।

जिसमें उसके परिवार का उसे विशेष सहयोग मिला है। क्रीमी की प्राथमिक शिक्षा शहर के डीएवी स्कूल से शुरू हुई है है। प्लस टू की शिक्षा उसने एसडी कालेज चंडीगढ़ से की और बीए अर्थशास्त्र की शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कालेज से पूरी करने के बाद अपने ही घर सोशल मीडिया से दूर रहते हरियाणा सिविल परीक्षा के लिए तैयारी की गई।

निष्पक्ष हो करेंगी न्याय क्रीमी गर्ग कहती है कि उनका पहला लक्ष्य बतौर अधिकारी निष्पक्ष होकर लोगों के साथ न्याय करना होगा। शहर के वार्ड नंबर 10 के शक्ति नगर वासी क्रीमी गर्ग के कारोबारी पिता राज कुमार और हाउस वाइफ माता आशा रानी ने बताया कि क्रीमी से हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा की पढ़ाई करते समय कोई काम लेने के बजाय उसे टेबल पर ही सब कुछ मुहैया करवाया जाता था और अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि के कारण क्रीमी ने अपने भाई की शादी का समागम एक दिन ही अटेंड किया।

जिस वक्त रिजल्ट आया जिम में थीं क्रीमी उन्होंने बताया कि हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा का नतीजा 8 अक्टूबर को इंटरनेट पर घोषित होते समय क्रीमी जिम गई हुई थी। जिसने घर पहुंचकर इस खुशी को सांझा किया। उन्होंने बताया कि बेटी की पढ़ाई प्रति लगन को देखते इस परीक्षा में रैंक हासिल करने का उन्हें यकीन था और आज बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।

क्रीमी के चाचा समाजसेवी सुरेश करोड़ी ने बताया कि हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा मैं रैंक हासिल करना क्रीमी की मेहनत को सलाम है। जिसने अपने सभी शौक को बंद करते लगातार रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, इसके बाद बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है।